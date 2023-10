So nehmen Realitystars den Sommerhaus-Schlag von Gigi wahr!

Diese Szene beschäftigt viele! Schon bevor die Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars begonnen hatte, gab es ordentlich Stress zwischen den Kandidaten. Vor allem Walentina (23) und Can packten aus: Sie meinten, während der Dreharbeiten von einem Konkurrenten geschlagen worden zu sein. Tatsächlich wurde Nachzügler Gigi (24) gegenüber dem Paar handgreiflich. Was sagen eigentlich die deutschen Realitystars zu dem Vorfall?

Auf Denise Mertens (33) Halloweenparty im Hogarts sprechen die deutschen Promis mit Promiflash über die besagte Szene – und Henning Merten (33) stellt klar: "Die Hand, weiß ich nicht. Man hat es nicht richtig gesehen. Ich weiß nicht, wie man es deuten kann." Jedoch scheint für das Paar etwas anderes ganz deutlich gezeigt worden zu sein: "[Walentinas] psychische Gewalt war schlimm." Deshalb nimmt die Bachelor-Beauty Gigi auch etwas in Schutz: "Gewalt hat nirgends Platz, egal ob im Fernsehen oder hinter verschlossenen Türen. [...] Also ich glaube nicht, dass Gigi ein Frauenschläger ist."

Sie könne nicht sagen, was schlimmer ist: Walentina oder Gigis Verhalten im Haus. "Ich sage Gleiches mit Gleichem und ich war erstaunt, dass es nicht schon viel eher passiert ist", betont Denise abschließend. Auch die Ex on the Beach-Bekanntheit Jessica Hnatyk äußert sich dazu im Promiflash-Interview und positioniert sich ganz klar auf eine Seite: "Es gibt nur eine Seite. [...] Ich wäre Walentina da so an den Kragen gegangen."

