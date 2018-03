Diese Bilder bereiten direkt Gänsehaut! Am vergangenen Samstag erlebte US-Rocker Marilyn Manson (48) bei seinem Konzert in New York Schreckliches: Während seiner Performance kippte die Bühnen-Deko um, fiel genau auf den Sänger und erschlug ihn dabei fast! Der Ex von Burleske-Tänzerin Dita Von Teese (45) wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und verschob gleich neun seiner anstehenden Welttournee-Termine. Die während des Unfalls entstandenen Fan-Videos, die derzeit auf Twitter die Runde machen, beweisen eindrücklich, wie ernst die Lage vor Ort war!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de