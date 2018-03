George Michael (✝53) starb vor fast einem Jahr überraschend an Herzproblemen. Noch wenige Tage vor seinem Tod arbeitete der Sänger an einer Dokumentation über sein Leben. Wie Daily Mail jetzt berichtete, zog er in seinem letzten Interview ein wirklich düsteres Fazit über sein Leben: "Ich denke, das war alles Zeitverschwendung, alles vergebens." Besonders der Verlust seiner großen Liebe Anselmo Feleppa quälte ihn bis zum Schluss.



