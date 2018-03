Julia Roberts (49) gehört zweifellos zu den schönsten Frauen in Hollywood – und das nach fast 30 Jahren im Showbusiness und mit bald 50. Die Schauspielerin scheint einfach nicht zu altern. An einer guten Verbindung zum Schönheits-Doc soll das aber nicht liegen. 2014 stellt Julia gegenüber You Magazine klar, sie habe sich trotz Risiko für ihre Karriere gegen ein Face-Lift entschieden. Und auch ihr kommender Geburtstag scheint dem US-Star nichts auszumachen. Im Interview mit Harper's Bazaar wird sie kürzlich auf ihren 50. angesprochen – und bleibt ganz entspannt: "Zu viel darüber nachzudenken und zu grübeln, ermüdet mich. Wir bewegen uns schließlich immer noch vorwärts, oder etwa nicht?"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de