Julia Roberts ehrt ihren ikonischen Golden-Globes-Anzug

Julia Roberts (57) hat bei einer feierlichen Zeremonie in Paris eine besondere Auszeichnung erhalten und dabei mit ihrem Outfit für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Notting Hill", nahm den "Orden der Künste und der Literatur" von Rachida Dati, der französischen Kulturministerin, entgegen. In einem eleganten hellgrauen Anzug mit passender Hose und Absatzschuhen erinnerte Julia an einen ihrer legendärsten Looks: das Armani-Outfit, das sie 1990 bei den Golden Globes trug. Damals überraschte sie mit einem für die glamouröse Veranstaltung untypischen klassischen Anzug, ein Look, der bis heute Kultstatus genießt.

In einem Interview mit Vogue sprach Julia über ihren ikonischen Golden-Globes-Look: "Das war eines meiner absoluten Lieblingsoutfits", verriet sie. Sie habe damals ihre Haare selbst gemacht, während ihre Freundin das Make-up übernahm. "Ich wusste nicht, dass dieses Outfit so ein Statement werden würde. Ich dachte einfach, ich sehe fantastisch aus, und ich habe den Anzug immer noch", erzählte sie lachend. Dass sie die prestigeträchtige Auszeichnung jetzt in einem Ensemble entgegennahm, das eine Hommage an dieses Outfit war, unterstrich nicht nur ihren Sinn für Stil, sondern auch ihre Bedeutung für die Kultur und die Künste. Die Liste vorheriger Preisträger, zu denen Größen wie Meryl Streep (75) und David Bowie (✝69) gehören, macht deutlich, wie wichtig diese Ehrung ist.

Julia Roberts zeigte sich zuletzt auch privat engagiert und sprach offen über die verheerenden Waldbrände in Kalifornien, die unter anderem die Regionen Bel Air und Malibu heimsuchten. Auf Instagram machte sie ihrem Ärger über Plünderer Luft, die sich in den evakuierten Gebieten bereicherten. Gleichzeitig bewies sie Mitgefühl und unterstützte Hilfsinitiativen, die den Betroffenen zur Seite standen. Obwohl Julia, die einst selbst ein Haus in Malibu besaß, heute zurückgezogen lebt, bleibt sie den Menschen nah. Mit ihrer bodenständigen und liebevollen Art begeistert sie regelmäßig ihre Fans – auf und hinter der Leinwand.

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Getty Images Julia Roberts im Oktober 2024

