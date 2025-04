Die Kids sind ausgezogen: Julia Roberts erlebt Ehe-Revival

Julia Roberts (57) und Danny Moder (56) genießen aktuell wieder mehr Zeit zu zweit, nachdem ihre Kinder langsam erwachsen werden und aus dem Haus gehen - das berichtet jetzt das Magazin Ok!. Das Paar, das seit fast 23 Jahren verheiratet ist, lässt laut einem Insider das Verliebtsein neu aufleben: "Sie konzentrieren sich wieder auf ihre Ehe. Sie nehmen sich bewusst vor, Date-Nights einzuplanen und mehr exklusive Zeit miteinander zu verbringen", berichtete kürzlich eine Quelle dem Magazin In Touch. Erst Anfang April besuchten Julia und Danny gemeinsam mit ihrem jüngsten Sohn Henry die Broadway-Preview von George Clooneys (63) Stück "Good Night, and Good Luck" – ein seltener öffentlicher Auftritt als Familie.

In den vergangenen Jahren hat sich die "Pretty Woman"-Darstellerin weitestgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen und war auf roten Teppichen und Premieren deutlich weniger präsent als früher. Freunde berichten, dass besonders Julia, die die Hauptrolle für ein neues Murder-Mystery bekommen hat, daran gelegen war, sich auf die Kinder und das Familienleben zu konzentrieren. Nun, da die Zwillinge Hazel (20) und Phinnaeus (20) mit 20 Jahren aufs College gegangen sind und der 17-jährige Henry kurz davor steht, folgt für das Ehepaar ein ganz neuer Abschnitt. Auch gemeinsame Projekte am Set liegen Jahre zurück, in denen das Paar sich kennengelernt und immer wieder beruflich unterstützt hat.

Julia lernte Danny am Set von "The Mexican" kennen und begann kurz danach die Beziehung, die schnell in einer Hochzeit im Jahr 2002 mündete. Immer wieder tauchten im Laufe der mehr als zwei Jahrzehnte Gerüchte über Eheprobleme auf, doch das Paar blieb gemeinsam und betonte stets den Wert ihrer Partnerschaft. Im Gespräch mit der British Vogue blickte die Schauspielerin kürzlich zurück: "Als ich meinen Mann und die Kinder hatte, hatte ich schon 18 Jahre in Hollywood gearbeitet." Die bewusste Entscheidung für mehr Zeit mit der Familie sei für sie ein Geschenk gewesen: "Ich war sehr dankbar dafür, zu Hause bleiben und mit meiner Familie zusammen sein zu können." Die Zeit abseits des Scheinwerferlichts ist für Julia und Danny offenbar wertvoller denn je – vor allem, wenn sie sie gemeinsam erleben.

