Julia Roberts kehrt für Amazon ins Thriller-Genre zurück

Julia Roberts (57) wird im kommenden Herbst in einem neuen Filmprojekt glänzen: Der von Amazon MGM Studios produzierte Thriller "After the Hunt" soll am 17. Oktober in den amerikanischen Kinos anlaufen, wie The Hollywood Reporter berichtet. Darin spielt Julia eine College-Professorin, die vor einer Zerreißprobe steht, als eine Schülerin – dargestellt von Ayo Edebiri (29) – Vorwürfe gegen einen Professor – gespielt von Andrew Garfield (41) – erhebt. Zudem droht ein dunkles Geheimnis aus ihrer eigenen Vergangenheit ans Licht zu kommen. Neben den Hauptdarstellern wirken Michael Stuhlbarg und Chloë Sevigny (50) in wichtigen Rollen mit.

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Nora Garrett, einer Newcomerin in der Filmbranche, die auch als ausführende Produzentin mitwirkte. Regisseur Luca Guadagnino (53), bekannt für Filme wie "Call Me by Your Name" und "Bones and All", bringt erneut seine Expertise im Bereich des Psychothrillers ein. Der Streifen wird jedoch in hartem Wettbewerb stehen: Zeitgleich sollen der Horrorfilm "The Black Phone 2" und die Komödie "Good Fortune" mit Keanu Reeves (60) und Seth Rogen (42) in die Kinos kommen. Branchenkenner spekulieren laut The Hollywood Reporter bereits, dass der Film durch seinen Veröffentlichungszeitpunkt große Chancen bei den kommenden Filmpreisen hat und möglicherweise auf renommierten Festivals Premiere feiern könnte.

Für Julia markiert "After the Hunt" eine Rückkehr in ernste cineastische Gefilde. Nachdem sie zuletzt in der romantischen Komödie "Ticket to Paradise" an der Seite von George Clooney (63) glänzte, zeigt sie hier erneut ihre Vielseitigkeit. Auch in der Vergangenheit hat sich die 57-Jährige immer wieder bewusst abseits der typischen Hollywood-Pfade bewegt. Nach dem weltweiten Erfolg von "Pretty Woman" ließ sie sich nicht von gängigen Rom-Com-Rollen einengen, sondern suchte bewusst nach Projekten, die ihr Talent für komplexe Rollen strahlen ließen. Ob sie ein solches mit "After the Hunt" erneut gefunden hat, bleibt abzuwarten.

imageSPACE for A24 / MEGA Daniel Craig, Julia Roberts und Luca Guadagnino, November 2024

Getty Images Julia Roberts und George Clooney im September 2022 in London

