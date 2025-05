Julia Roberts nimmt schmerzlich Abschied von ihrer Hündin

Julia Roberts (57) hat kürzlich einen schmerzlichen Verlust erlitten. Ihre geliebte Hündin Myrtle, die sie seit 2006 begleitet hatte, ist im Alter von 19 Jahren verstorben. Die Schauspielerin teilte ihre Trauer auf Instagram und postete ein Foto der treuen Begleiterin mit den Worten: "Unsere Myrtle. Eine Legende. 2006–2025", versehen mit einem Kronen-Emoji. Die Nachricht löste zahlreiche Beileidsbekundungen aus, unter anderem von prominenten Freunden wie Jennifer Aniston (56), die kommentierte: "Es tut mir so leid. Ich liebe euch alle und bin immer für euch da."

Auch Julias Ehemann Danny Moder (56) würdigte Myrtle mit liebevollen Worten auf Instagram. Der Kameramann beschrieb sie als den Inbegriff von "wahrer Loyalität", fügte jedoch mit einem Augenzwinkern hinzu, dass die Hündin einst einen Pizzalieferanten gebissen habe. "Ruhe in Frieden", schrieb Danny zu einem Porträt von Myrtle, deren vollständiger Name "Myrtle von Mertzenberger" lautete. Die Familie Roberts-Moder ist für ihre Tierliebe bekannt. Erst im vergangenen Dezember hatte Julia in ihrer Instagram-Story zu einer Spendenaktion für den Tierschutz aufgerufen, und die Familie besitzt mehrere Hunde, darunter auch einen schokoladenbraunen Labrador.

Privat und beruflich kann Julia auf ein erfülltes Leben blicken. Die Schauspielerin ist seit 2002 mit Danny verheiratet und Mutter von drei Kindern: die Zwillinge Hazel und Phinnaeus sowie Sohn Henry Daniel. Abseits des Rampenlichts genießt die erklärte Tierfreundin Zeit mit ihrer Familie und ihren Vierbeinern. Beruflich war Julia zuletzt in dem Netflix-Thriller "Leave The World Behind" zu sehen. Im Herbst soll ihr nächster Film "After the Hunt" unter der Regie von Luca Guadagnino (53) erscheinen – doch fürs Erste steht der Abschied von Myrtle im Mittelpunkt. Fans und Freunde stehen ihr in dieser traurigen Zeit unterstützend zur Seite.

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroberts Julia Roberts nimmt auf Instagram Abschied von Hündin Myrtle

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder im Dezember 2022

Anzeige Anzeige