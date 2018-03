Eine eiskalte TV-Abfuhr – und dann auch noch ohne Begründung! Dass Fan-Liebling Ingo (27) nicht in der diesjährigen Staffel von Schwiegertochter gesucht mit dabei ist, stinkt den Zuschauern gewaltig. Doch das ist noch lange nicht alles: Der sympathische Rheinländer bekam von RTL noch nicht einmal eine Erklärung! "Warum, wieso, weshalb ich nicht dabei bin, das weiß ich selbst nicht. Das hat man mir selbst nicht gesagt", plauderte Ingo aus, als Promiflash ihn in seiner neuen Wohnung in Düsseldorf besuchte.



