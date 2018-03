Happy Birthday, lieber Eminem (45)! Heute feiert der erfolgreichste Rapper aller Zeiten seinen 45. Geburtstag. In diesen Jahren zelebrierte der US-Star aber nicht nur einen musikalischen Erfolg nach dem anderen – in jungen Jahren hatte es der Wortakrobat alles andere als leicht. Zerrüttete Familienverhältnisse, Mobbing- und Prügelattacken und eine Mutter, die unter dem Münchhausen-Stellvertretersyndrom litt: In der Jugend wurden ihm viele Steine in den Weg gelegt. Heute findet der "8 Mile"-Star sein Glück vor allem in seiner mittlerweile 21-jährigen Tochter Hailie.



