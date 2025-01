Eminem schämte sich als Kind für sein Leben mit Mama Debbie

Rapper Eminem (52) hat erneut Einblicke in seine schwierige und bereits oft besungene Kindheit gewährt. In einem Interview mit Anderson Cooper (57) für das Format "60 Minutes" sprach der mehrfach preisgekrönte Musiker über die Herausforderungen, die ihn in jungen Jahren belasteten. "Ich wurde in der Schule ständig verprügelt und in Schränke gesteckt – vor allem, weil ich immer wieder das neue Kind war", schilderte der Künstler, der bei seiner alleinerziehenden Mutter Debbie Nelson aufwuchs und mit ihr mehrfach umziehen musste. Besonders für die prekären Lebensverhältnisse in seinem häufig wechselnden Zuhause schämte er sich, wie er zugab. "Ich habe die gespendeten Lebensmittel versteckt, wenn Freunde zu Besuch kamen", erklärte er und hob den sogenannten "Regierungskäse" hervor – eine Art Schmelzkäse, der Sozialhilfeempfängern in den USA kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.

Trotz des schwierigen Verhältnisses zu seiner Mutter, der er in gleich mehreren Songs pikante Zeilen widmete, erwähnte Eminem in Interviews aber auch immer wieder Menschen, die ihm in seiner Kindheit Stabilität gaben. Besonders dankbar ist er bis heute seiner Großtante Edna und ihrem Mann Charles, die ihn als Kind hin und wieder bei sich aufnahmen. "Sie haben mich zur Schule gefahren, mit mir Filme geschaut und mir ab und zu fünf Dollar gegeben, wenn ich bei ihnen den Rasen gemäht habe", erzählte der Musiker gegenüber Rolling Stone. Auch seinen Onkel Ronnie, der ihm eine wichtige Bezugsperson war, führte der Rapper als eine der wenigen Konstanten in seinem bewegten Leben auf.

Eminems schwere Kindheit hat den Rapper auch musikalisch zweifellos stark geprägt. Einst offenbarte er gegenüber The Mirror, dass sein Vater später zwar versucht habe, Kontakt zu ihm aufzunehmen, dies für ihn jedoch eindeutig zu spät kam: "Er hätte das früher versuchen können – ein Brief, irgendetwas." Sein Alter Ego "Slim Shady", das ihm weltweite Berühmtheit einbrachte, hat Eminem inzwischen symbolisch zu Grabe getragen. In einem Video, das ihn im Gespräch mit einer KI-Version seines jüngeren Ichs zeigt, erklärte er 2024, wie der aggressive Charakter ihm damals geholfen hat, mit verschiedenen Krisen umzugehen. Inzwischen scheint Eminem jedoch – sehr zur Freude seiner großen Fangemeinde – zu seiner wahren Identität zurückgefunden zu haben.

Getty Images Eminems Mutter Debbie Nelson-Mathers, 2001

Getty Images / George De Sota Eminem, Auftritt in New Jersey, USA, 2000

