Papas Namen: Eminems Tochter Hailie ist Mama geworden

Hailie Jade Scott Mathers (29) hat ihren Fans mit einer freudigen Nachricht überrascht: Der erste Nachwuchs der Tochter von Eminem (52) hat das Licht der Welt erblickt! Auf Instagram teilte die 29-Jährige zwei niedliche Fotos, auf denen das Neugeborene in einem blauen Strickjäckchen in einem Krankenhausbett liegt. Des Weiteren ist der Geburtstag zu erkennen, der 14. März 2024, der Kleine ist also bereits seit rund drei Wochen auf der Welt, sowie sein Name: Elliot Marshall McClintock – ein offensichtlich persönlicher Tribut an ihren berühmten Vater, dessen voller Name Marshall Mathers III lautet.

Die frischgebackenen Eltern erhielten eine Welle von Glückwünschen unter dem Instagram-Post. Fans überhäuften die Kommentare mit liebevollen Worten wie "Herzlichen Glückwunsch, Hailie!" und "Er ist wirklich entzückend." Ein weiterer User ist unter anderem wegen des gewählten Zweitnamens ganz hin und weg. "Sein mittlerer Name, ich weine!", schreibt die Nutzerin, während ein anderer meint, schon sein erstes Mixtape hören zu können – ganz nach dem Motto: Wie der Opa, so der Enkel.

Hailie hatte bereits im Oktober ihre Schwangerschaft angekündigt. Damals veröffentlichte sie ebenfalls auf Instagram ein Foto mit Ultraschallbildern und schrieb dazu: "Mom & Dad est. 2025". Ob der Sohn der Influencerin, ebenso wie sie aufgrund ihres berühmten Papas, im Rampenlicht aufwächst, bleibt abzuwarten. Hailies innige Verbindung zu ihrem Vater Eminem zeigte sich bereits in seinen Songtexten, in denen sie oft liebevoll erwähnt wird. Trotz seiner weltweiten Berühmtheit achtete der "Temporary"-Interpret stets darauf, Hailie und ihre beiden Halbgeschwister vor zu viel Aufmerksamkeit zu schützen. Heute ist die Neumama als Influencerin aktiv – doch bis vor einigen Jahren versuchte sie, ihr Privatleben stets aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ihre Liebe zu ihrem Partner und dem Vater des Neugeborenen, Evan McClintock, machte sie erst vor wenigen Jahren offiziell. Das Paar heiratete Berichten zufolge Anfang dieses Jahres.

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers Baby Elliot Marshall, März 2025

Getty Images Eminem mit seiner Tochter Hailie im Hintergrund

