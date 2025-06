Erkannt? Eminem versteckt sich im "Happy Gilmore 2"-Trailer

Rap-Legende Eminem (52) ist im Trailer zur Fortsetzung von Adam Sandlers (58) Kultfilm "Happy Gilmore" aufgetaucht. Die Vorschau, die beim TUDUM-Event von Netflix präsentiert wurde, ließ Fans vor allem bei Minute 1:45 aufhorchen. In einer spannungsgeladenen Szene steht Adam, der erneut in die Rolle des chaotischen Golfers Happy Gilmore schlüpft, einem wutentbrannten Kontrahenten gegenüber. Und dieser Widersacher, der Happy mit einer gehörigen Portion Zorn "Dummkopf" nennt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als niemand Geringerer als Eminem.

Mit dichtem Vollbart, dunklen Haaren und einem auffälligen Bucket Hat ist Eminem auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Der Trailer verspricht eine Fortsetzung voller Chaos und Konfrontationen, bei der sich die Ikone aus der Musikszene offenbar von einer ganz neuen Seite zeigt. Ob seine Rolle dabei nur ein Cameo ist oder mehr Tiefe bekommt, werden Fans spätestens ab dem 25. Juli 2025 herausfinden, wenn der Film auf Netflix verfügbar ist.

Für Eminem ist 2025 nicht nur ein Jahr voller kreativer Projekte, sondern auch eines des persönlichen Glücks. Im März wurde er Großvater, als seine Tochter Hailie (29) ihren Sohn Elliot Marshall McClintock zur Welt brachte. Der Name des Jungen scheint ein Tribut an den Musiker zu sein, dessen voller Name Marshall Bruce Mathers III lautet. Für Eminem, der sich in Interviews immer wieder als engagierter Vater gezeigt hat, dürfte der neue Familienzuwachs ein ganz besonderer Meilenstein sein.

Getty Images Adam Sandler, Berlinale 2024

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers, Podcasterin

