So ist Erziehung im Rampenlicht für Neu-Mama Hailie Jade

Hailie Jade McClintock (29), Tochter von Rapper Eminem (52), sprach offen über die Herausforderungen, die das Leben im Rampenlicht als junge Mutter mit sich bringt. Im März 2025 brachte die Influencerin und Content-Creatorin ihren Sohn Elliot Marshall McClintock zur Welt – das erste Kind mit ihrem Ehemann Evan McClintock. Hailie erzählte exklusiv gegenüber People, dass sie sich nun, da sie selbst Mutter ist, besser in die Situation ihres Vaters hineinversetzen könne. "Mit der Zeit habe ich verstanden, mit welchen Schwierigkeiten mein Vater zu kämpfen hatte: Er wollte unsere Privatsphäre schützen und gleichzeitig stolz auf seine Kinder sein und sie feiern", erklärte die 29-Jährige.

Während Hailie in ihrer Schwangerschaft eine eigene YouTube-Serie namens "Just a Little Reno" filmte, hat sie nun als Neu-Mama die Balance zwischen öffentlichem Teilen und privatem Schutz von Momenten zu ihrer obersten Priorität gemacht. "Ich möchte die stolzen, glücklichen Momente als Elternteil teilen, aber es ist mir auch wichtig, uns bestimmte Dinge nur für uns zu bewahren", erläuterte sie. Eminem, der mit seiner Ex-Frau Kim Scott neben Hailie auch die Töchter Alaina Scott (32) und Stevie Laine Scott hat, erwähnte seine Tochter auch kürzlich auf einem Konzert in Detroit. Dort widmete er ihr und ihrem Mann liebevolle Worte und gratulierte ihnen öffentlich zu ihrem Hochzeitstag.

Eminem, mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers III, ließ sich für viele seiner Songs von seiner Tochter inspirieren. Besonders emotional ist "Hailie’s Song" aus dem Jahr 2002 – eine berührende Hommage an Hailie, die sein Leben maßgeblich geprägt hat. In Interviews sprach der Rapper oft darüber, wie sehr ihn die Vaterschaft verändert habe. "Das Leben als Vater ist wie ein Doppelleben", sagte er 2004 und machte deutlich, wie sehr ihn die Verantwortung antrieb – als Künstler und als Vater zugleich. Auch heute noch steht Hailie an seiner Seite: So begleitete sie ihn im November 2022 zu seiner feierlichen Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame. Trotz Ruhm und Rückschlägen – das enge Band zwischen Vater und Tochter scheint unerschütterlich.

Collage: Getty Images, Instagram Collage: Eminem und seine Tochter Hailie

Instagram / hailiejade Hailie Jade bei einem Footballspiel

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers im Dezember 2024