Eminems Tochter Hailie Jade zeigt ihren wachsenden Babybauch

Hailie Jade Scott Mathers (29) erwartet aktuell ihr erstes Kind mit Ehemann Evan McClintock. Auf Instagram postete die Tochter von Eminem (52) ein bewegendes Bild, auf dem sie ihren wachsenden Babybauch vor einem Weihnachtsbaum behutsam in den Händen hält. "Die Dinge werden nächstes Jahr um diese Zeit so anders aussehen und wir können es kaum erwarten", schrieb Hailie in der Bildunterschrift und wünschte ihren Followern ein frohes neues Jahr.

Die 29-Jährige hatte bereits im Mai Evan geheiratet – damals noch ohne, dass viele von ihrer Schwangerschaft wussten. In ihrem "Just A Little Shady"-Podcast verriet Hailie später, wie sie und ihre Freundin und Co-Moderatorin Brittany Ednie die Schwangerschaft damals geheimgehalten hatten. Während der Hochzeitsfeierlichkeiten hatte Brittany ihr aus der Notlage geholfen, indem sie Hailies Getränke unauffällig übernahm, um den Anschein zu wahren. Mittlerweile bereitet sich das Paar voller Freude auf die Ankunft ihres Sohnes vor. Ein besonderer Meilenstein war die Enthüllung des Babygeschlechts, die sie ebenfalls im Podcast festhielten. Mithilfe einer Konfetti-Ballon-Aktion verkündeten sie: "Es ist ein Junge!"

Hailie ist eines von Eminems drei Kindern. Der Rapper erwähnte sie in der Vergangenheit immer wieder in seinen Hits wie "Mockingbird" oder "Hailie's Song" und sprach dabei liebevoll über seine enge Bindung zu ihr. Während Hailie längst ein eigenständiges Leben führt, bleibt sie doch eng mit ihrer Familie verbunden. Für Eminem ist es das erste Enkelkind. Wie sehr der 52-Jährige dem baldigen Familienzuwachs entgegenfiebert, machte ein Insider gegenüber People deutlich: "Er freut sich darauf, Großvater zu werden und sie zu unterstützen."

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers im Dezember 2024

Instagram / hailiejade Hailie Jade Mathers mit ihrem Partner Evan

