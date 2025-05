Vor seinem 50. Geburtstag: 50 Cent startet "Legacy Tour"

Curtis Jackson, besser bekannt als 50 Cent (49), startet am 8. Juni in Frankfurt seine internationale "Legacy Tour" und läutet damit ein besonderes Jubiläum ein. Der berühmte Rapper und Unternehmer macht mit seiner Tour nicht nur in Frankfurt Halt, sondern bringt die große Party laut TMZ auch nach London, Paris, Dublin, Manchester und Warschau. Was das Ganze noch einmaliger macht: Die Konzerte stehen ganz im Zeichen seines bevorstehenden 50. Geburtstags im Juli. Bei einigen Shows dürfen sich seine Fans also auch auf exklusive Geburtstagspartys mit Überraschungsgästen und Stargästen freuen, während 50 Cent seine größten Hits von den Anfängen mit "Get Rich or Die Tryin'" bis zu Soundtracks aus seinem "Power"-Imperium performt.

Doch die Tour ist mehr als nur ein musikalischer Rückblick. Wie Insider gegenüber TMZ berichteten, werden bei diesen Feiern sein hauseigener Sire Spirits Champagner "Le Chemin du Roi" und Branson Cognac reichlich fließen. Die Auftritte sollen echten Partycharakter haben und sich von klassischen Rap-Konzerten abheben. Welche prominenten Gäste die "Legacy Tour" begleiten werden, bleibt vorerst geheim. Doch nach dem durchschlagenden Erfolg seiner ausverkauften "Final Lap"-Tour 2023 scheint 50 Cent entschlossen, die Messlatte erneut höher zu legen.

Neben seiner Musikkarriere gilt 50 Cent als erfolgreicher Unternehmer und Produzent, unter anderem durch seine preisgekrönte "Power"-Serie. Privat hält sich der zweifache Vater eher bedeckt. Mit Rap-Kumpel Eminem (52) verbindet ihn aber eine langjährige Freundschaft. Bereits 2002 nahm Eminem den New Yorker Rapper bei seinem Label "Shady Records" unter Vertrag, wo 50 Cent bis 2014 war. Ob Eminem bei der "Legacy Tour" als Special Guest auftritt, bleibt vorerst offen – doch fest steht: 50 Cent hat Großes vor.

Getty Images 50 Cent im Januar 2023

Getty Images 50 Cent und Eminem im Januar 2020 in Hollywood

