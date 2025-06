Nahezu 100 Millionen Euro: Rapper Eminem verklagt Meta

Rapper Eminem (52) hat eine Klage gegen Meta Platforms eingereicht. Das Unternehmen, zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören, soll laut der am 30. Mai eingereichten und am 3. Juni publik gewordenen Gerichtsunterlagen 243 seiner Songs ohne Genehmigung auf den Plattformen gespeichert, reproduziert und verwendet haben. Die von Eminems Firma Eight Mile Style eingereichte Klage fordert insgesamt ca. 95,5 Millionen Euro Schadensersatz für die angeblich entgangenen Einnahmen und die mindere Wertigkeit seiner Werke oder die maximalen gesetzlichen Schadensersatzzahlungen von 131.000 Euro pro Song.

In der Beschwerde wird argumentiert, dass Funktionen wie "Original Audio" und "Reels" dazu beitragen, User zur unrechtmäßigen Nutzung seiner Musik zu ermutigen, ohne entsprechende Lizenzen oder Nennung von Urhebern. Neben den finanziellen Forderungen geht es Eminem demnach auch um den Schutz seiner künstlerischen Arbeit. Der Konzern Meta hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.

Die Auseinandersetzung ist kein Einzelfall, da Künstler immer wieder den Umgang großer Plattformen mit urheberrechtlich geschütztem Material kritisieren. Oft geraten sie auch mit Plattenfirmen wegen Songrechten aneinander. Erst kürzlich erkämpfte Megastar Taylor Swift (35) sich die Rechte an ihren ersten sechs Studioalben. Eminem, der mit Songs wie "Love the Way You Lie" oder "Lose Yourself" weltweiten Ruhm erlangt hat, will sich nun gegen einen großen Tech-Riesen behaupten.

Eminem, Rapper

Eminem, MTV VMAs 2022

