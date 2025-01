Eminem gibt Grammy-Vermutung ab: Dieser Rapper wird abräumen

Eminem (52) hat seine Prognosen für die Grammy Awards 2025 abgegeben und zeigt sich dabei äußerst optimistisch, was die Chancen seines Rap-Kollegen Kendrick Lamar (37) angeht. Im Rahmen eines Interviews auf seinem SiriusXM-Kanal Shade45 erklärte der erfolgreiche Rapper, der selbst mehrfach mit dem begehrten Preis ausgezeichnet wurde, dass er davon ausgehe, dass Kendrick die Show dominieren wird. "Kendrick wird das Ding abräumen. Er wird, und das sollte er auch", sagte er laut Billboard. Kendrick ist in diesem Jahr mit beeindruckenden sieben Nominierungen dabei, darunter für Kategorien wie "Record of the Year" und "Song of the Year", während Eminem selbst in drei Kategorien auf eine Trophäe hoffen kann.

Besonders gespannt blickt Eminem auf die Nominierungen seines Kollegen in den prestigeträchtigen Kategorien "Best Rap Performance" und "Best Rap Song", wo Kendrick mit gleich zwei Titeln vertreten ist: "Not Like Us" und das gemeinsame Werk "Like That" mit Future (41) und Metro Boomin (31). Auch die visuelle Umsetzung scheint die Grammy-Juroren beeindruckt zu haben – der Song "Not Like Us" ist zudem für das "Best Music Video" nominiert. Eminem hingegen konkurriert unter anderem mit seinem Album "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)" in der Kategorie "Best Rap Album" und könnte ebenfalls den Grammy in der Kategorie "Best Music Video" zu "Houdini" einstreichen.

Eminems Bewunderung für Kendrick Lamar kommt nicht von ungefähr: Beide gehören seit Jahren zu den prägendsten Figuren des Hip-Hop und verbindet vor allem ihre akribische Arbeitsweise sowie ihr Hang zu tiefgründigen Texten. Kendrick gilt bereits seit seinem Durchbruch mit "good kid, m.A.A.d city" als Stimme einer ganzen Generation, während Eminem seit den 2000ern mit provokanten Texten und enormem Einfluss weltweiter Megastar ist. Trotz der Konkurrenz scheinen sich die zwei Künstler gegenseitig zu schätzen – ein Zeichen für den gegenseitigen Respekt in der Rap-Welt. Fans beider Stars dürfen gespannt sein, wie sich das Grammy-Rennen 2025 entwickeln wird.

Getty Images Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J. Blige und Snoop Dogg beim Super Bowl 2022

Getty Images Kendrick Lamar, Grammy Awards 2016

