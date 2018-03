Bei Pietro Lombardi (25) scheint es gerade richtig gut zu laufen! Der Musiker stürmt in den letzten Wochen zusammen mit Kay One (33) die Charts, ihr Song "Señorita" bricht alle Rekorde. Offenbar ein guter Anlass für den DSDS-Sieger, um sich mal richtig was zu gönnen! Nach einer 30.000-Euro-Rolex im letzten Monat gibt's jetzt ein neues Luxus-Auto. Ganz stolz präsentiert Pie auf Facebook seinen frisch erworbenen Maserati für über 70.000 Euro und fügt hinzu: "Traum geht in Erfüllung." Doch diese Karre ist nicht die erste in seiner Garage – Pietro hat bereits einen Porsche.



