Steht bald Nachwuchs im Hause Kelly an? Ex-Kelly Family-Star Paddy Kelly (39) erklärte beim "Tribute to Bambi" im Promflash-Interview zum Thema Familiengründung tatsächlich: "Es wäre schön, wenn’s klappt. Wir sind für alles offen." Seit April 2013 ist Michael Patrick, wie sich Paddy als Solokünstler nennt, mit seiner Jugendliebe, Journalistin Joelle Verreet, verheiratet. Auch wenn ein Baby bisher noch nicht unterwegs ist, schwärmt Paddy in den höchsten Tönen von seiner Beziehung mit Joelle: "Es ist eine sehr glückliche Ehe, ich bin sehr dankbar."



