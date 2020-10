Traurige Nachrichten für alle Fans von Michael Patrick Kelly (42)! In den vergangenen zwei Jahren von Sing meinen Song führte der Sänger durch das Programm des musikalischen Tauschkonzertes. Dabei dürften den Zuschauern wohl gleichermaßen lustige wie emotionale Momente in Erinnerung geblieben sein. In der kommenden Staffel muss das Publikum jetzt auf das Kelly Family-Mitglied verzichten. Denn: Paddy wird seinen Job als "Sing meinen Song"-Host abgeben.

Das gab jetzt eine Sprecherin des Senders Vox gegenüber Bild am Sonntag bekannt. Doch warum hat man sich für die Neubesetzung des Postens entschieden? "Wechselnde Gastgeber sind Teil des Sendungsprinzips", lautet das Statement zur Entscheidung. Wer anstelle des Musikers zukünftig die Moderation übernehmen wird, ist hingegen noch nicht klar. Gut möglich aber, dass es sich um einen Teilnehmer der vergangenen Staffel handelt – immerhin waren sowohl Paddy als auch Mark Forster (36) oder The BossHoss vor ihrem Gastgeber-Debüt als Tauschmusiker mit dabei.

Sollten die Verantwortlichen also tatsächlich auf einen Ex-Teilnehmer zurückgreifen, könnten unter anderem Nico Santos (27), MoTrip (32) oder Max Giesinger infrage kommen. Auch Lea, Ilse DeLange (43) und Jan Plewka (49) rührten die Fans mit ihren Gesangseinlagen.

SAT.1 / André Kowalski Michael Patrick Kelly bei "The Voice Senior", 2019

TVNOW / Markus Hertrich Die Stars von "Sing meinen Song" 2020

Instagram / nicosantosofficial Der Cast von "Sing meinen Song" 2020

