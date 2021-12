Michael Patrick Kelly (44) avancierte mit der Kelly Family schon in jungen Jahren zu einem gefeierten Star – doch zwischenzeitlich kehrte er der Öffentlichkeit komplett den Rücken und zog sogar in ein Kloster. Mittlerweile ist Paddy nicht nur wieder zurück, er feiert mit seinen neuen Songs wie beispielsweise "Throwback" und "iD" auch große Erfolge. Aber warum ist Michael Patrick eigentlich nie in Quiz-, Kochshows und Co. zu Gast? Der Musiker sorgte jetzt für Klarheit...

"Ich bin Musiker und möchte nicht als Celebrity wahrgenommen werden", stellte Paddy jetzt gegenüber t-online klar und fügte hinzu: "Zum Beispiel sind Gameshows, Quizshows, Tanzshows, Kochshows oder Realityshows nicht so mein Ding. Ich weiß nicht auf alles eine Antwort, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht kochen." Beispielsweise habe der 44-Jährige Steffen Henssler (49) für dessen Sendung Grill den Henssler schon des Öfteren abgesagt.

Für Michael Patrick stehe eben einfach seine Musik im Vordergrund – und dafür verzichte er dann auch auf so einige TV-Momente. "Ich bin nicht an die Öffentlichkeit zurückgekommen, um den Leuten mit einer 'Hauptsache überall dabei sein'-Attitüde auf den Keks zu gehen", verdeutlichte der "Beautiful Madness"-Interpret und betonte: "Weder in Sendungen noch auf möglichst vielen roten Teppichen."

Instagram / michael.patrick.kelly.official Michael Patrick Kelly, Musiker

ActionPress / Halisch, Jörg Michael Patrick Kelly 2018 in Frankfurt

ActionPress Michael Patrick Kelly, Musiker

