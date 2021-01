Mit diesem Bruder fühlt Maite Kelly (41) sich ganz besonders verbunden! Die Sängerin und ihre Geschwister haben das Familienleben gelebt wie kaum ein anderer: Immerhin verdienten sie und ihre Eltern lange Zeit gemeinsam als Straßenmusiker ihr Geld, später stürmten sie die Charts und Konzerthallen füllten. Die Zeit dürfte alle Familienmitglieder eng zusammengeschweißt haben – mit einem ihrer Brüder und Schwestern versteht sich Maite allerdings besonders gut: Michael Patrick Kelly (43)!

In der RTL-Doku "Absolut ..." wird das Leben der Schlagersängerin näher beleuchtet – dabei kommt auch ihr Bruder und "Roundabouts"-Interpret Paddy zu Wort und verrät: "Maite ist für mich eine Schwester, aber auch eine Freundin. Und sie ist sehr loyal. Sie ist wirklich für mich einer der wichtigsten Menschen in meiner Familie und mein Leben!" Da sie einen Altersunterschied von nur zwei Jahren haben, seien sie schon immer eng miteinander verbunden gewesen und das auch bis heute: "Das ist eine Schwester, die alles für mich macht", so Michael Patrick.

Doch nicht nur das Alter – die beiden Geschwister verbindet noch mehr miteinander: "Wir haben beide eine Leidenschaft für Songs, für das Songwriting", erklärt der 43-Jährige und verrät: "Deswegen bekomme ich immer ihre Songs, lange bevor sie rauskommen, und sie hört meine Songs, lange bevor sie rauskommen."

