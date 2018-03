Was? Sophia Wollersheims (30) Magen wird in ihre Brüste gepresst? Die Ex-Freundin von Rotlichtkönig Bert (66) ließ sich vor ein paar Wochen vier Rippen entfernen – ein enormes gesundheitliches Risiko. Das ist Sophia aber Schnuppe, denn für ihre Traum-Wespentaille wagte sie diesen Schritt nur allzu gerne. Jetzt schockierte sie mit einem neuen absurden Geständnis! Bei Dreharbeiten auf Mallorca besuchte Sophia das Millionärspaar Carmen (52) und Robert Geiss (53). Beim gemeinsamen Lunch fragte ein Gast die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin, wo sich ihr Magen befindet. "Der (Magen, Anm. d. Red.) ist in der Brust. Es muss ja irgendwohin, also das Essen und das Trinken. Es kann ja nur nach oben", verriet sie gegenüber RTL.



