Ist Robert im Gefängnis? Carmen Geiss ist völlig fassungslos

Robert (61) und Carmen Geiss (60) sorgten kürzlich für Aufsehen, als in sozialen Medien behauptet wurde, Robert sei aufgrund eines Verbrechens inhaftiert worden. Das Paar meldete sich daraufhin selbst über Instagram zu Wort und stellte klar, dass diese Behauptungen völlig aus der Luft gegriffen seien. In ihrem Video zeigten sich die Geissens entspannt am Strand von St. Tropez, weit entfernt von Handschellen oder einer Zelle. Robert kommentierte die Vorwürfe mit einem ironischen Lächeln: "Ja, wir sind verurteilt worden zu zwölf Jahren Knast, aber der Knast sieht eigentlich ganz gut aus!" Carmen hingegen zeigte sich weniger humorvoll und kritisierte den Missbrauch von KI-Tools, durch die solche Fake News entstehen.

Die Grundlage der Behauptungen war ein auf TikTok erschienenes Video, das mit dramatischer Musik und bearbeiteten Bildern des Reality-TV-Stars einen falschen Skandal inszenieren wollte. In diesem wurde unter anderem behauptet, Robert habe einen Überfall erfunden, um an Geld zu kommen. "Wir brauchen kein Geld – wir haben Geld", konterte Robert schlagfertig, während Carmen die Verbreiter dieser Lügen scharf verurteilte. Tatsächlich waren Carmen und Robert Mitte Juni Opfer eines echten Verbrechens geworden: Vier maskierte Männer hatten ihr Anwesen nahe St. Tropez überfallen und ihnen Schmuck, Bargeld sowie Designer-Taschen im Wert von etwa 200.000 Euro gestohlen.

Der Vorfall hatte nicht nur bei den Geissens selbst Spuren hinterlassen, sondern auch juristische Konsequenzen. Das Ehepaar hatte sich nach dem Raubüberfall via Social Media an die Öffentlichkeit gewandt und dabei Klarnamen vermeintlicher Verdächtiger veröffentlicht. Dieses Vorgehen sorgte nicht nur bei der Staatsanwaltschaft für Kritik, sondern steht auch im Verdacht, die laufenden Ermittlungen behindert zu haben. Trotz allem lassen sich die Reality-Stars nicht unterkriegen und zeigen in ihren öffentlichen Aussagen immer eine Mischung aus Humor und Entschlossenheit, die Täter für ihre Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, Juni 2025

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im April 2025

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, TV-Stars