Robert Geiss ätzt gegen Räuberbande und feiert lässig weiter

Robert Geiss (61) und seine Frau Carmen (60) wurden vor zwei Wochen Opfer eines brutalen Überfalls in ihrer luxuriösen Villa nahe Saint-Tropez. Während der erschreckende Vorfall die Realitystars schwer getroffen haben muss, zeigen die beiden Stärke und lassen sich nicht unterkriegen. Robert teilte nun über Instagram Einblicke in einen ausgelassenen Abend mit Freunden. Der Designer und Unternehmer feierte mit voller Hingabe und machte in seinem Beitrag deutlich, dass es den Räubern nicht gelingen wird, ihm die Lebensfreude zu nehmen.

Doch nicht nur gute Laune teilte er mit seinen Followern. In scharfen Worten richtete sich Robert auch an die Täter: "Ihr versucht euch zu bereichern durch Diebstahl oder Raub, leider werdet ihr immer arme Menschen sein. Der Reichtum fängt im Herzen und in der Liebe an, die ihr niemals erfahren habt!" Diese Worte, deutlicher denn je, zeigen, wie entschlossen der 61-Jährige ist, sich von den dramatischen Ereignissen nicht unterkriegen zu lassen. Die Unterstützung seiner Freunde in diesen schwierigen Zeiten scheint ihm dabei zusätzlichen Halt zu geben.

Die Geissens hatten ihre Attacke in der Öffentlichkeit bekannt gemacht und sogar Videos der Täter von den Überwachungskameras veröffentlicht, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erbitten. Mithilfe dieser Aufnahmen konnten sie sogar schon zwei Namen und eine Beschreibung der Räuber an die Polizei melden. Auf Instagram veröffentlichten sie die bisherigen Erkenntnisse: Carmen nannte Habib K. und Khalid S. als Täter und beschrieb Letzteren als "stämmigen Mann mit blauen Augen".

RTL II Robert Geiss, Unternehmer

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im April 2025

Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss, Mai 2025