Daniela Michalski bricht ihr Schweigen. Auch das Model wurde in der Vergangenheit sexuell belästigt. "Ich war 16 und eben ganz naiv und unschuldig. Da ist mir tatsächlich eine Situation geschehen, die übergreifend war. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen", verriet sie im Gespräch mit Promiflash. Unter dem Hashtag #metoo berichten immer mehr Promi-Ladys, was sie für unangenehme Geschichten erlebt haben. Dany nimmt aber auch die Frauen in die Pflicht: "Es ist irgendwo ein Deal, den die Frauen eingehen. Weißt du, wenn du dich im Hotelzimmer triffst, dann hat eine Frau mit ein bisschen Gehirn Verständnis, dass wahrscheinlich ein anderer Hintergrund dabei ist. Sonst triffst du dich im Office, tagsüber beim Tee und nicht abends auf ein Glas Wodka im Hotelzimmer."



