Erneute Krebserkrankung gab Dany Michalski wieder Lebensmut!

Daniela Michalski macht das Beste aus ihrem schlimmen Schicksal. Schon vor gut elf Jahren bekam die einstige Bachelor-Kandidatin die Schockdiagnose, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Nach einem langen Kampf galt er 2016 als besiegt – doch er kam zurück und Dany unterzog sich erneut einer Strahlentherapie. Nun sprach das Model über die schwere Zeit: Die erneute Diagnose habe Dany sogar wieder Lebensmut gegeben.

Im Interview mit Bunte berichtete die 46-Jährige, dass sie den Krebs besiegt hat: "Das Ding ist raus, ich habe eine zwölf Zentimeter lange Narbe, ich bin asymmetrisch, aber das ist okay." Doch die Krankheit hat sie keineswegs niedergemacht – im Gegenteil. "Ich habe wieder neuen Lebensmut gewonnen, neue Lebenskraft. Diese Krankheit war für mich wie ein Reset am Computer", verriet Dany voller Stolz.

Nun will die Moderatorin anderen Betroffenen Mut machen und ließ ihre Reise verfilmen. Am Anfang konnte sie die Clips nicht einmal ansehen. "Ich musste Abstand gewinnen", erklärte sie. "Das ist so emotional und einschneidend, du guckst dir in die tiefsten Ecken deiner Seele", gab Dany ehrlich zu.

Getty Images Dany Michalski, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / dany.michalski.official Daniela Michalski, Moderatorin

Getty Images Dany Michalski, Model

