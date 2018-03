Jennifer Lopez (48) und Alex Rodriguez (42) sind seit Anfang des Jahres unzertrennlich und gelten als neues Hollywood-Traumpaar. Aber die Musikerin und der Baseball-Star hätten sich beinahe gar nicht kennengelernt – denn J.Lo war fast zu schüchtern! Die 48-Jährige sah den Sportler in einem Restaurant in Beverly Hills und sprach ihn erst nach kurzem Zögern an. "Ich bin zu ihm rübergegangen, habe ihm auf die Schulter getippt und gesagt: 'Hey, ich bin Jennifer.' Er sagte: 'Du siehst wunderschön aus'", schwärmte Jennifer im Interview mit Vanity Fair.



