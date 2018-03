Hoffentlich finden die Angehörigen seiner Opfer endlich Frieden: Massenmörder Charles Manson stirbt am Sonntag in einem Krankenhaus. Seine Anhänger töteten in den 60ern mindestens sieben Menschen, darunter die Ehefrau des Regisseurs Roman Polanski (84), Sharon Tate (✝26). Der Hollywoodstar stand kurz vor der Geburt seines ersten Kindes.



