Judith Williams (45) führt ein extrem erfolgreiches Beauty-Imperium. Mit ihren Luxusartikeln setzt sie im Teleshopping Millionen um und gibt ihr Wissen auch in der Gründershow Die Höhle der Löwen an junge Unternehmen weiter. Ihre Faszination mit Schminke und Kosmetik geht sogar bis in die früheste Kindheit zurück. "Mit eineinhalb hab ich mich zum ersten Mal geschminkt und unsere Perserkatze noch dazu übrigens mit einem pinken Lippenstift meiner Mutter", erklärte sie Promiflash jetzt bei den BUNTE Beauty Days in München.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de