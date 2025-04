Das war Judith Williams' größtes Problem beim "Traumschiff"

Judith Williams (53) ist eigentlich mit allen Wassern gewaschen, doch die Seeluft auf dem Traumschiff war eine Herausforderung für die Unternehmerin. Im Gespräch mit Promiflash berichtete die Moderatorin vom Dreh auf dem berühmten Schiff. "Die größte Herausforderung? Ganz klar: die Seekrankheit!", gab sie lachend zu und erzählte: "An einem Abend ging es plötzlich richtig zur Sache – Seegang mit Stärke acht bis zehn. Während mein Mann mit Florian Silbereisen (43), Barbara Wussow (64) und dem Team ein herrliches Abendessen genoss, hatte ich schon so ein Gefühl, dass es mich erwischen könnte, und habe mich lieber direkt hingelegt."

An diesem Abend habe Judith ihre Kabine auf der "MS Deutschland" nicht mehr verlassen, wodurch sich ihre Mitreisenden allerdings irgendwann Sorgen machten. Im Promiflash-Interview verriet die Die Höhle der Löwen-Investorin: "Als dann um 22 Uhr immer noch kein Lebenszeichen von mir kam, wurden mein Mann und Barbara stutzig und kamen in unsere Kabine – und fanden mich völlig erledigt auf dem Boden des Badezimmers. Mir war einfach nur noch übel." Der Schiffsarzt habe ihr daraufhin ein paar Spritzen verabreicht, damit sie den nächsten Tag am Set überstehen konnte.

Die Fans des ZDF-Klassikers warten schon gespannt auf die Oster-Folge. Ab dem 12. April wird die besondere Ausgabe in der Mediathek verfügbar sein. Die Ausstrahlung im TV folgt dann am Ostersonntag, den 20. April, um 20:15 Uhr. Judiths Rolle ist darin in eine Familienfehde verwickelt. Nach einem Streit beschließt ihre 18-jährige Tochter, gespielt von Mai Kasalo, mit ihrem Onkel, dem Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), in Miami zu bleiben. Ob es danach zu einem Wiedersehen mit ihrem Vater Oliver Engelhardt (Sven Martinek, 61) kommt, können die Zuschauer an Ostern mitverfolgen.

ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth in "Das Traumschiff", 2025

ZDF / Dirk Bartling Daniel Morgenroth, Mia Kasalo und Judith Williams in "Das Traumschiff"

