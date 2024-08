Judith Williams begeistert ihre Fans mit ungeschminktem Look

Judith Williams (52) zeigt, dass es auch ohne Make-up geht! Die Kosmetikunternehmerin ist seit Jahren nicht mehr aus der Beauty-Branche wegzudenken. Auf Social Media versorgt die Expertin ihre Follower immer wieder mit kleinen Schönheitstricks – so auch in einem neuen Beitrag auf Instagram. Komplett ungeschminkt teilt Judith ihren Geheimtipp, mit dem sie es schafft, am frühen Morgen frisch auszusehen. Dafür trägt sie eine Augencreme um ihren Mund und ihre Augen auf. "Für den extra Kick an Coolness", wie sie meint. Und das scheint tatsächlich wunderbar zu funktionieren, denn die Fans der Die Höhle der Löwen-Bekanntheit feiern ihren No-Make-up-Look. Neben etlichen Herz-Emojis in der Kommentarspalte reihen sich positive Stimmen wie "Du siehst einfach immer zauberhaft aus, auch unausgeschlafen und ungeschminkt" oder "Wenn ich das Gefühl habe, mit 32, älter auszusehen als du" ein.

Doch nicht alle User unter dem Netzbeitrag können Judiths gut gemeinten Rat ernst nehmen. Viele ihrer Follower sind der Meinung, dass es leicht sei, in ihrem Alter so makellos auszusehen, wenn vorher beim Beauty-Doc nachgeholfen wurde. "Viel schöner fände ich dich ohne Beauty Docs, mit der ein oder anderen natürlichen Falte", "Schade, ihr Gesicht ist leider total geliftet und besteht nur noch aus Botox und Filler" und "Sehr unglaubwürdig, wenn alles weg gespritzt ist", lassen nur einige der kritischen Stimmen unter dem Beauty-Reel verlauten.

Die Fans der 52-Jährigen müssen sich nicht mehr lange gedulden, bis sie Judith endlich auch wieder im TV verfolgen können. Anfang des Jahres kündigte die Unternehmerin nämlich an, nach einer Auszeit wieder zu "Die Höhle der Löwen" zurückzukehren. Die Dreharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen und die neuen Folgen der Herbststaffel mit dem Fanliebling flimmern ab dem 2. September über die Fernsehbildschirme der Zuschauer!

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams, Unternehmerin

Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast im Jahr 2017

Wie findet ihr Judiths ungeschminkten Look? Total hübsch! Sie sieht echt klasse aus. Hmm, ich finde, das kann man durch die Beauty-Eingriffe gar nicht richtig beurteilen. Ergebnis anzeigen



