"Das Traumschiff"-Dreh war für Judith Williams Nostalgie pur

Judith Williams (53) ist bald in Das Traumschiff zu sehen – und das ist für die Businessfrau etwas ganz Besonderes. Im Interview mit Promiflash verrät sie, warum: "Oh, das Traumschiff habe ich schon als Kind mit meinen Eltern geschaut und mir damals gedacht: 'Da möchte ich auch mal hinreisen!'" Mit dem Auftritt in der Oster-Folge geht für die Unternehmerin ein Wunsch in Erfüllung und sie schwärmt: "Natürlich habe ich es bis heute nicht geschafft, alle Destinationen der Serie zu besuchen – aber immerhin bin ich jetzt diesem Traum ganz nahe gekommen! Eine kleine Cameo-Rolle in dieser Kultserie übernehmen zu dürfen, ist eine große Ehre für mich."

Für die Dreharbeiten habe Judith sich sogar einige Tage in ihrem vollen Terminkalender freigeräumt, wie sie gegenüber Promiflash erklärt. Angefragt wurde sie laut eigenen Angaben schon seit Jahren: "Dieses Mal hat es endlich geklappt und so sind wir in Kopenhagen an Bord gegangen und in Oslo wieder von Bord gegangen – mit schwerem Herzen, denn es war eine wunderbare Erfahrung!" Vor allem die Stimmung an Deck sei laut Judith "einfach fantastisch" gewesen und sowohl Cast als auch Crew hätten die Die Höhle der Löwen-Bekanntheit "unglaublich herzlich" empfangen.

Eine Herausforderung gab es trotz all der Freude doch für Judith. Im Gespräch mit Promiflash erinnert sie sich lachend zurück: "Ganz klar: die Seekrankheit!" An einem Abend sei ihr sogar derart übel geworden, dass sie von ihrem Partner "völlig erledigt auf dem Boden des Badezimmers" aufgefunden wurde. "Mir war einfach nur noch übel. Zum Glück war der Schiffsarzt zur Stelle und hat mir mit ein paar Spritzen geholfen, sonst hätte ich am nächsten Tag nicht drehen können", plaudert die Medienpersönlichkeit aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Judith Williams, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Judith Williams, Unternehmerin

Anzeige Anzeige