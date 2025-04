Zusammenhalt beim "Traumschiff" begeistert Judith Williams

An Ostern dürfen sich die Zuschauer von Das Traumschiff auf Judith Williams (53) als Gast freuen. Die Unternehmerin schlüpft am 20. April in die Rolle einer Mutter namens Julia. Die Dreharbeiten für die Oster-Episode bereiteten der Die Höhle der Löwen-Berühmtheit großen Spaß. Ein Grund für ihre Begeisterung: Die Stimmung im Cast sei "einfach fantastisch" gewesen, schwärmt sie im Interview mit Promiflash und ergänzt: "Das Traumschiff ist wirklich wie eine Familie. Egal, ob Cast oder Crew – alle waren unglaublich herzlich."

Das Miteinander ging hin und wieder sogar über das gemeinsame Arbeiten hinaus, schwärmt Judith weiter. Die Investorin und die "Das Traumschiff"-Crew haben auch nach Drehschluss "viel Zeit miteinander verbracht". "Ein absolutes Highlight? Staff-Kapitän Grimm hat abends zur Ukulele gegriffen und spontan ein ganzes Konzert für uns gegeben", erinnert sie sich an die schöne Zeit. Solche Momente vergesse man nicht, gibt Judith Promiflash glücklich zu verstehen.

Die Mitarbeit an der "Das Traumschiff"-Osterfolge bereitete der Businessfrau bestimmt auch so viel Freude, weil sie mit der Sendung tolle Erinnerungen verbindet. "Oh, 'Das Traumschiff' habe ich schon als Kind mit meinen Eltern geschaut und mir damals gedacht: 'Da möchte ich auch mal hinreisen!'", gab Judith im Gespräch mit Promiflash preis. Zwar habe sie bis heute noch nicht alle Destinationen des Reisedampfers besuchen können – "aber immerhin bin ich jetzt diesem Traum ganz nahe gekommen". Es sei eine große Ehre für die frühere Opernsängerin, kurzzeitig Teil der Serie sein zu dürfen.

Getty Images Judith Williams, Unternehmerin

ZDF / Dirk Bartling Daniel Morgenroth, Mia Kasalo und Judith Williams in "Das Traumschiff"

