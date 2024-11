Deshalb schämen sich Judith Williams Kinder für ihre Mama

Judith Williams (53) ist ein wahres Multitalent. Sie ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin und fester Bestandteil von Die Höhle der Löwen, sondern auch Vollblutmama durch und durch. Dennoch gibt es eine Situation, in der Judith ihren Kindern mächtig peinlich ist! Im Interview mit RTL verrät sie, dass sie fremden Menschen auf der Straße gerne Beauty-Tipps gibt, obwohl ihre Kids das überhaupt nicht toll finden. "Meine Kinder bremsen mich immer und sagen: 'Mach es bitte nicht, das ist so peinlich'", plaudert die Investorin aus und fügt schmunzelnd hinzu: "Ich mache es aber trotzdem!"

Im weiteren Gespräch mit dem Sender plaudert Judith noch ein bisschen weiter aus dem Nähkästchen und gewährt den Zuschauern einen kleinen Einblick in ihre Vergangenheit. Heute besitzt die 53-Jährige ein finanzielles Vermögen in Millionenhöhe – ihre damalige Lebenssituation sah hingegen etwas anders aus! "Ich komme aus einer sehr liebevollen Familie, aber aus bescheidenen Verhältnissen. Also es gab nie irgendwas im Übermaß", verrät sie. Dieser Lebensstil habe sie bis heute geerdet, wofür sie sehr dankbar ist.

Judith besitzt bereits seit rund 17 Jahren ihre eigene Beautymarke, die große Erfolge feiert. 2014 feierte die Unternehmerin ihr Debüt bei "Die Höhle der Löwen" und ist mittlerweile wohl nicht mehr aus dem Format wegzudenken. Vier Jahre später fegte sie mit Profitänzer Erich Klann (37) über das Let's Dance-Parkett und belegte den zweiten Platz. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander-Klaus Stecher (56) durfte sie 2009 die gemeinsame Tochter Angelina auf der Welt begrüßen. Judith brachte noch Tochter Sophia aus einer vergangenen Beziehung mit. Auch Alexander vergrößerte die Patchworkfamilie und brachte zwei Söhne mit in die Ehe.

Actionpress / Nikita Kolinz / Future Image Judith Williams mit ihren Töchtern Angelina und Sophia, August 2021

Getty Images Alexander-Klaus Stecher und Judith Williams beim Deutschen Fernsehpreis im September 2024

