Geben Rocco Stark (31) und seine Nathalie ihrer Liebe noch eine Chance? Der Schauspieler gab Anfang November die Trennung bekannt. Kurz darauf wurden die beiden vermeintlichen Ex-Turteltauben aber gemeinsam auf einer Veranstaltung gesehen. Im Promiflash-Interview sprach Rocco jetzt über seinen komplizierten Beziehungsstatus! "Es gibt einfach gewisse Situationen, wo man vielleicht einfach nicht zusammen sein kann. [...] Und ich glaube, da gibt es genügend Menschen da draußen, die das vielleicht nachvollziehen können, die auch schon in so einer Situation waren. Wo man sagt: 'Okay, man liebt sich zwar, aber man kann keine Beziehung führen zusammen'", versuchte er sein Gefühlschaos zu erklären.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de