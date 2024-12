Lange Funkstille: Das steht bei Rocco Stark auf dem Plan

Rocco Stark (38) ist einigen Menschen wohl durch seine Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten wie dem Dschungelcamp oder Kampf der Realitystars bekannt. Doch zuletzt wurde es ruhiger um den Sohn von Uwe Ochsenknecht (68). Promiflash hat nachgehakt, was bei der Medienpersönlichkeit aktuell so ansteht. "Ich beschäftige mich momentan viel mit mir, der Welt und deren Problemen", verriet Rocco und führte aus: "Zusätzlich arbeite ich an einem Langzeit-Kunstprojekt, das genau diese Probleme aufgreift und später einmal der Allgemeinheit und jedem Land zugutekommen soll."

Während des Interviews betont der Schauspieler, dass sich bei ihm in letzter Zeit einiges verändert habe. Er sei voll und ganz in seine Arbeit vertieft – und das offenbar auch an den bevorstehenden Feiertagen: "Ich werde dieses Jahr besinnlich sein und arbeiten, um mich zu fokussieren. Im Moment ist das das Richtige für mich." Neben all der Arbeit hält sich Rocco aber auch körperlich fit und merkt an: "Zusätzlich mache ich gerade extrem viel Sport."

Rocco ist der Halbbruder von Jimi Blue (32), Cheyenne (24) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34). Er stammt aus Uwes früherer Beziehung mit Rosana della Porta. Jüngst gab es dem gemeinsamen Vater zuliebe sogar eine ziemlich seltene Überraschung: Der frühere Dschungelcamp-Bewohner begleitete seinen Papa zu der Premiere seines Films "Die Ironie des Lebens". Dort posierte Rocco mit Uwe und Halbbruder Jimi total harmonisch auf dem roten Teppich.

Getty Images Rocco Stark, Medienperönlichkeit

Getty Images Rocco Stark, Uwe Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht, September 2024

