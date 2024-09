Selten: Uwe Ochsenknecht posiert mit Söhnen Rocco und Jimi

Uwe Ochsenknechts (68) neuer Film "Die Ironie des Lebens" feierte am Dienstagabend in München Premiere. Dort bot sich ein besonderer Anblick: An der Seite des Schauspielers waren sein ältester Sohn Rocco Stark (38) und sein jüngster Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (32)! Die beiden zeigten volle Unterstützung für ihren Vater. Dass die drei gemeinsam für die Fotografen posieren, ist aufgrund der geteilten Familienverhältnisse eher selten: Rocco stammt aus Uwes Beziehung zu Rosana della Porta, während Jimi Blue eines der drei Kinder aus seiner Ehe mit Natascha Ochsenknecht (60) ist.

Vor dem großen Auftritt mit Rocco und Jimi posierte Uwe zunächst mit seiner aktuellen Ehefrau Kirsten, mit der er seit 2017 verheiratet ist. Dann stießen seine Söhne dazu, was für einige herzerwärmende Momente sorgte: Es gab Umarmungen, strahlende Gesichter und Scherze. Inmitten des familiären Unfriedens entschied sich Jimi so, für seinen Papa Uwe da zu sein. Zu seiner Mama Natascha sowie zu seinen Geschwistern Cheyenne (24) und Wilson Gonzalez (34) hat Jimi schon länger ein angespanntes Verhältnis.

Uwe reflektierte kürzlich in einem Stern-Interview über die Aufmerksamkeit, die seine Familie erhält. Er bezeichnete es als "Deal", dass auch das Leben seiner Kinder im Fokus stehe, und er betonte, dass seine Kinder von Anfang an gewusst hätten, wie sich ein Leben im Rampenlicht gestalte. Seine ehemalige Frau Natascha sowie Wilson Gonzalez und Cheyenne nutzen diese Aufmerksamkeit und teilen regelmäßig Einblicke in ihre Welt durch die Reality-Doku "Diese Ochsenknechts".

Ronny Heine / Future Image Uwe Ochsenknecht (r.) mit seiner Ehefrau Kirsten

Action Press / AEDT Nino Sifkovits, Cheyenne und Natascha Ochsenknecht, Barbel Wierichs und Wilson Gonzalez Ochsenknecht

