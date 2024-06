Nach Tumor-OP: Kim Gloss muss keine Chemotherapie machen

Vor Kurzem musste sich Kim Gloss (31) einer Operation am Kopf unterziehen, da bei ihr ein Hirntumor entdeckt wurde. Nun gibt die Sängerin in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram Einblicke in ihren aktuellen Gesundheitszustand. Ein Fan möchte wissen, ob sie sich nach der OP einer Chemo unterziehen musste. "In meinem Fall war keine Chemo nötig, da es relativ klein war und gutartig", erklärt die Ex von Rocco Stark (38). Dennoch hat Kim wohl noch einige Arztbesuche vor sich, wie sie berichtet: "Es kann in manchen Fällen nachwachsen, deshalb kontrolliert man danach noch weiter."

Aufmerksamen Followern ist des Weiteren aufgefallen, dass die zweifache Mama seit dem Eingriff öfter ein Kopftuch trägt und möchten wissen, ob das mit der Operation zusammenhängt. "Ja, meine Haare wurden vorne etwas abrasiert. Aber es stört mich nicht – ich liebe diese Tücher. Vielleicht mache ich es ja zum Trend diesen Sommer", verrät Kim.

Der Tumor wurde durch einen Zufall entdeckt: Der DSDS-Bekanntheit fiel im Juli 2023 im Fitnessstudio eine Hantel aufs Gesicht. "Durch die Untersuchung meines Kopfes am Unfalltag wurde es durch Zufall entdeckt. Ich nenne es Schicksal! Danke, lieber Schutzengel", verrät Kim ebenfalls in ihrer Instagram-Story. Den medizinischen Befund hielt Kim aber bis vor wenigen Wochen für sich.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss nach ihrer OP

ActionPress Kim Gloss, Influencerin

