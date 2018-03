Schwanger-Blues? Nicht bei Inci Elena Sencer (24)! Das TV-Starlet könnte jetzt jeden Moment zum ersten Mal Mama werden. Von Ungeduld und Gejammer aber keine Spur! Die 24-Jährige nimmt's trotz XXL-Kugel locker, wie ihre BFF und die werdende Patentante Clea-Lacy Juhn (26) Promiflash bei der "Kinky Boots"-Premiere in Hamburg verriet: "Inci ist tiefenentspannt, neun Monate lang, ich hab' noch niemanden erlebt, der so schwanger so angenehm ist."



