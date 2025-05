Ein Baby: Clea-Lacy Juhn freut sich über Familienzuwachs

Clea-Lacy Juhn (34) hat eine freudige Nachricht zu verkünden: Die Influencerin wird Tante! In ihrer Instagram-Story teilte sie kürzlich mit ihren Followern einen besonderen Moment aus einem Babybauchshooting. Zu sehen ist eine Frau in einem eleganten, rosafarbenen Kleid, die schützend die Hände auf ihren Bauch legt. "Meine Sis", schrieb die TV-Bekanntheit dazu und erklärte: "Sind heute beim Babybauchshooting." Um welche ihrer Schwestern – Tamara oder Romina – es sich handelt, ließ Clea-Lacy jedoch offen.

Ihre eigene Schwangerschaft mit den Zwillingen Mika und Mišah im vergangenen Jahr lief nicht problemlos. In der 27. Schwangerschaftswoche wurde das gefährliche fetofetale Transfusionssyndrom festgestellt, was eine risikoreiche Operation erforderlich machte. Danach musste sie mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen. Ein besonders traumatisches Erlebnis war der Moment, als sie trotz starker Schmerzen zunächst abgewiesen wurde und erst später die notwendige medizinische Hilfe in einem anderen Krankenhaus erhielt. Doch trotz der vielen Herausforderungen brachte sie zwei gesunde Jungen auf die Welt, die sie nun überglücklich machen.

Ihr Mutterdasein erfüllt Clea-Lacy mit Stolz und augenscheinlich auch viel Freude. Erst zu ihrem ersten Muttertag präsentierte sie mit einem strahlenden Lächeln ihre beiden kleinen Wunder, die mittlerweile seit fast einem Jahr ihr Leben bereichern, auf Instagram. "Mein erster Muttertag. [...] An alle wundervollen Mamas da draußen: Ich wünsche euch heute unzählige Umarmungen, liebevolle Worte und ganz viel Wertschätzung", schwärmte die 34-Jährige zu den Schnappschüssen und erfreute ihre zahlreichen Fans im Netz mit den privaten Einblicken.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Schwestern Tamara und Romina im September 2017

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und die Zwillinge im Mai 2025

