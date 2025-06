Clea-Lacy Juhn verrät: So laufen Nächte mit den Zwillingen

Clea-Lacy Juhn (34) hat in einer Instagram-Story offenbart, wie herausfordernd die Nächte mit ihren Zwillingen Mika und Mišah derzeit sind. Auf die Frage eines neugierigen Fans, ob ihre beiden Jungs im Bett der Eltern oder im eigenen Zimmer schlafen, gab die ehemalige Gewinnerin von Der Bachelor einen ehrlichen Einblick. "Sie schlafen separat im Zimmer und die Nächte werden weiterhin im Schichtmodell durchgeführt, weil sie weiterhin furchtbar sind", erklärte sie. Gemeinsam mit ihrem Mann Hasim meistert Clea-Lacy die Nächte im Wechsel – eine echte Herausforderung, wie sie zugibt.

Die 34-Jährige beschrieb, dass sie und ihr Mann "einfach richtig Pech" mit den nächtlichen Schlafgewohnheiten ihrer Kinder hätten. Keiner der beiden sei der bessere Schläfer – beide Babys schlafen gleich schlecht, was die Nächte für die frischgebackenen Eltern nach wie vor anstrengend macht. Clea-Lacy hielt sich zwar mit Details zur genauen Organisation ihres Schichtmodells zurück, ließ aber durchblicken, dass die Doppelrolle als Mama und Partnerin aktuell vollen Einsatz von ihr verlangt.

Clea-Lacy Juhn, die ihre Zwillinge im vergangenen Jahr zur Welt brachte, hat bereits zuvor offen über Komplikationen während der Schwangerschaft gesprochen und deutlich gemacht, wie sehr sie diese Erfahrungen geprägt haben. Die Influencerin, die durch ihre Teilnahme an der TV-Show "Der Bachelor" bekannt wurde, gewährt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Auch wenn die Nächte derzeit kaum Erholung bringen, genießt Clea-Lacy sichtlich die Zeit mit ihren Söhnen – eine doppelte Freude, wie sie betont. In der Vergangenheit ließ sie bereits durchblicken, dass sie vorerst keine weiteren Kinder plant – auch im Hinblick auf ihre herausfordernden Erfahrungen und das derzeitige Familienglück.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit einem ihrer Zwillingsbabys, Januar 2025

