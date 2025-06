"Für ein paar Tage": Clea-Lacy Juhn muss mit Sohn in Klinik

Clea-Lacy Juhn (34), die ihren Fans auf Instagram oft Einblicke in ihr Familienleben gibt, hat kürzlich eine besorgniserregende Nachricht geteilt. Einer ihrer Zwillingssöhne musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo die beiden nun für einige Tage bleiben müssen. Die ehemalige Gewinnerin der Datingshow Der Bachelor schrieb in einer Instagram-Story: "Wir mussten mit einem der Jungs in die Klinik und müssen hier für ein paar Tage bleiben. Es geht ihm aber soweit gut." Genauere Details wollte der Social-Media-Star nicht preisgeben, um unerwünschte Ratschläge zu vermeiden.

Die 34-Jährige scheint jedoch optimistisch und veröffentlichte weitere Bilder, die sie und ihren Sohn im Krankenhaus zeigen. Auf einem der Posts lobte sie ihren tapferen kleinen Jungen: "Er war ganz tapfer gestern bei der Aufnahme. Und hat alles toll mitgemacht." Auf weiteren Fotos zeigt Clea-Lacy, wie sie und ihr Sohnemann die Wartezeit im Krankenhaus überbrückten. Unter anderem fand der Kleine großen Gefallen an einem Aquarium der Klinik.

Vergangenen Sommer wurde die TV-Bekanntheit zum ersten Mal Mama. Am 26. Juli 2024 erblickten ihre Zwillingsjungs Mika und Mišah das Licht der Welt. Jüngst verriet Clea-Lacy, dass sie weiteren Nachwuchs ausschließt. "Ich hätte so Panik vor einer weiteren Schwangerschaft", gab die zweifache Mama ehrlich zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhns Sohn, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und die Zwillinge im Mai 2025

Anzeige Anzeige