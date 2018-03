Aller Anfang ist schwer! Die Band GLORIA, bestehend aus TV-Star Klaas Heufer-Umlauf (34) und dem Musiker Mark Tavassol, startete Ende November ihre große Deutschlandtour. Das eingespielte Duo macht schon seit 2013 gemeinsam Musik. Vor Pleiten, Pech und Pannen bewahrt sie das aber nicht. Beim Benefiz-Fußballturnier "Kicken mit Herz" in Hamburg schilderte Bassist Mark Tavassol im Promiflash-Interview das Chaos beim Auftakt in Frankfurt am Main: "Wir hatten so schöne Sachen wie Stromausfall und zwar insgesamt dreimal. Bei den Teilen, die dann mit Strom funktioniert haben, hatten wir erhebliche Texthänger."



