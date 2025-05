So ist Klaas Heufer-Umlauf und Jokos privates Verhältnis

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) gelten als eines der bekanntesten TV-Duos Deutschlands. Obwohl man sie mittlerweile seltener gemeinsam im Fernsehen sieht als zu ihrer Fernsehhochzeit, sind die beiden abseits der Kameras noch immer sehr eng miteinander verbunden. In einem Interview mit Jens "Knossi" Knosalla (38) auf YouTube gewährte Klaas kürzlich private Einblicke in ihre Beziehung. Dabei verriet er, dass Joko ihn auch privat gerne in Verlegenheit bringt: "Da gehe ich mit ihm in ein Restaurant, privat, ohne Kamera. Und dann sagt er: 'Hallo, wir sind Joko und Klaas. Wir hätten gerne den besten Tisch.' Er sagt das nur, um mich zu beschämen." Die Chemie der beiden ist hinter der Kamera offenbar genauso unterhaltsam wie im TV.

Ihre Verbindung beschrieb Klaas als geschwisterlich. Im Gespräch mit Knossi verglich er ihre Beziehung mit der zu seiner eigenen Schwester. "Man muss sich nicht jede Woche fragen, ob man immer noch Geschwister ist – das ist einfach so", erklärte Klaas. Für große Streitigkeiten sei es längst zu spät, stattdessen gebe man sich gegenseitig Ratschläge und stehe sich bei. Obendrein verriet Klaas, dass er sich oft hinter den Kulissen von Jokos Format Wer stiehlt mir die Show? aufhält und sich über den Erfolg seines Kollegen freut. "Ich bin genauso stolz, wenn eine tolle Show dabei rauskommt, auch wenn ich sie nicht moderiere", sagte Klaas und zeigte sich als echter Teamplayer.

Nun ging Jokos Erfolgsshow auch schon in die nächste Runde. In Berlin starteten vor Kurzem die Dreharbeiten zur Jubiläumsstaffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Dabei warten wieder prominente Herausforderer auf den Moderator: Karoline Herfurth (41), Olli (51) Dittrich und Olli Schulz wollen ihm seine eigene Quizshow abjagen. Wie gewohnt mischt außerdem ein Wildcard-Kandidat mit und sorgt zusätzlich für Spannung. Bereits kurz nach Bekanntgabe der Gästeliste zeigte sich der Showmaster gewohnt selbstironisch und siegessicher. "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der 'Wer stiehlt mir die Show?'-Geschichte werden", witzelte er gegenüber ProSieben.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im Juni 2022

Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", März 2025

