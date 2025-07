Joko und Klaas beenden "Duell um die Welt" nach 13 Jahren

Nach über 13 Jahren geht eine TV-Ära zu Ende: Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) verabschieden sich von ihrer erfolgreichen Show-Reihe Das Duell um die Welt. Bereits seit 2012 begeistern die beiden Moderatoren ihre Fans mit spektakulären Herausforderungen und außergewöhnlichen Wettkämpfen rund um den Globus, doch die nun anstehende Staffel wird die letzte sein. Diese Neuigkeit bestätigte ProSieben beim Season-Screening in Hamburg, wie dwdl berichtet. Moderiert wurde die Sendung von Jeannine Michaelsen (43), die ebenfalls seit Beginn einen festen Bestandteil des Formats ausmachte.

Die Gründe für das Ende der Show wurden nicht konkretisiert, doch nach mehr als einem Jahrzehnt könnte die Geschichte der Samstagabendshow einfach auserzählt sein. Schon seit einigen Jahren traten statt Joko und Klaas selbst Teams aus prominenten Teilnehmern in den Wettkämpfen an, was sich auch im Titel "Team Joko gegen Team Klaas" widerspiegelte. Die Einschaltquoten blieben zwar stabil, doch ein schleichender Rückgang des Zuschauerinteresses mag ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Gleichzeitig haben sich die beiden TV-Stars längst neuen Projekten zugewandt, wie etwa ihrer kürzlich erfolgreich gestarteten Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Mit Formaten wie Joko & Klaas gegen ProSieben bleibt das Duo dem Sender ebenfalls erhalten. Für Klaas ist es der zweite Abschied in diesem Jahr: Schon im Frühjahr beendete er nach sieben Jahren seine beliebte Late-Night-Show "Late Night Berlin". Stattdessen brachte er im April das Verbrauchermagazin "Experte für alles" an den Start. Joko entertaint die Zuschauer zudem seit 2021 mit der Erfolgsshow Wer stiehlt mir die Show?.

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Joyn/Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Das Duell um die Welt", Januar 2025

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im Mai 2024