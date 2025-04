Joko & Klaas: Starker Auftakt auf neuem ProSieben-Sendeplatz

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) sind mit ihrer beliebten Show Joko & Klaas gegen ProSieben auf den Bildschirm zurückgekehrt. Die achte Staffel feierte am 9. April 2025 Premiere und bringt eine kleine Neuerung mit sich: Statt wie bisher dienstags wird die Show nun immer mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Im Auftakt der neuen Folgen mussten sich Joko und Klaas geschlagen geben – zur Freude der Zuschauer, denn zur Strafe treten die beiden bis zur nächsten Sendung als tierische Programmansager für den Sender auf.

Das Konzept bleibt ansonsten unverändert: In jeder Episode messen sich Joko und Klaas in unterhaltsamen Spielen gegen ihren Arbeitgeber, ProSieben, oder Stars, die diesen vertreten. Die Bandbreite der Aufgaben reicht von Geschicklichkeits- bis hin zu Mutproben. Gelingt es den Entertainern, die meisten Spiele zu gewinnen, erhalten sie 15 Minuten freie Sendezeit, um diese nach Belieben zu gestalten. Sollten sie jedoch verlieren, wartet eine meist skurrile oder peinliche Bestrafung. Steven Gätjen (52) führt auch in der aktuellen Staffel wieder charmant durch das Format, das am Mittwoch mit einer beeindruckenden Quote von 15,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte.

Hinter den Kulissen gelten Joko und Klaas als perfektes Team, das sich seit Jahren blind versteht. Beide Entertainer sind nicht nur Kollegen, sondern auch enge Freunde, was sie in Interviews häufig betonen. Seit über zwei Jahrzehnten stehen sie zusammen vor der Kamera und haben sich dabei zu festen Größen im deutschen Fernsehen entwickelt. Neben ihrer Arbeit an gemeinsamen Projekten engagieren sich die beiden auch regelmäßig für soziale und gesellschaftlich relevante Themen, was sie für viele Fans zusätzlich sympathisch macht. Ihr Erfolg zeigt einmal mehr, dass Kreativität, Humor und Teamarbeit auch nach all den Jahren nichts an Faszination verloren haben.

Joyn/Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umflauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im Mai 2024 in Berlin

