Bei dieser Aktion hatte Klaas Heufer-Umlauf am meisten Angst

In ihrer Show Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt stellen Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) sich den härtesten aller Challenges. An seine Grenzen zu gehen, gehört zum Konzept der Show. Besonders eine Herausforderung wird Klaas allerdings nicht so schnell vergessen: Ein Tauchgang mit Haien auf den Bahamas löste in ihm regelrecht Panik aus, wie er gegenüber Stern verrät. "Für diese Folge sollte ich vorab einen Tauchschein in Brandenburg machen. Danach ging es direkt auf die Bahamas, 20 Meter tief, umgeben von Haien", erinnert er sich. Das Schlimme waren dabei nicht einmal die Raubfische, sondern die Probleme, die der Moderator mit dem Atmen hatte.

"Ich war total aufgeregt, verbrauchte zu viel Luft und plötzlich war sie weg. Mein Atemgerät war blockiert. Ich hatte Panik, konnte nichts sagen, die Sicherheitstaucher waren zu weit entfernt", erzählt Klaas. In seiner Angst habe er sich die Maske abgerissen und einfach "hilflos" unter Wasser gewartet, bis ihn jemand mit Sauerstoff versorgen konnte. Eine Erfahrung, auf die er gerne verzichtet hätte: "Das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens." Die Challenge unter Wasser war aber nur die Spitze des Eisbergs, denn im Laufe der Jahre dachten der 41-Jährige und Kumpel Joko sich immer wieder Sachen aus, die ziemlich gefährlich waren. So musste Klaas sich beispielsweise 2012 in Tokio einen Donut in die Stirn spritzen lassen.

Dennoch scheinen Joko und Klaas sich den Spaß an ihren Shows nicht nehmen lassen zu wollen. Frei nach dem Motto "Höher, schneller, weiter" unterhalten sie die Fernsehzuschauer schon seit vielen Jahren. Angefangen als Moderationsduo bei MTV schafften die beiden schnell den Sprung zum deutschen Fernsehkult. Seit 2011 gehören die beiden zum festen Programm von ProSieben und stecken hinter Shows wie Joko & Klaas gegen ProSieben, Circus HalliGalli oder "Das Duell um die Geld". Mit Joko verbindet Klaas mittlerweile viel mehr als nur eine Freundschaft, wie er im Interview weiter offenbart. "Wir sagen nicht 'beste Freunde', weil das zu wenig wäre", meint der gebürtige Oldenburger. Die beiden hegen nach so vielen gemeinsamen Jahren ein eher familiäres Verhältnis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im Mai 2024 in Berlin

Anzeige Anzeige

ProSieben / Jens Hartmann Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige Anzeige

Anzeige