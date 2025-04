Diese Promis sind in neuer "Joko & Klaas"-Staffel am Start

Das beliebte Show-Duo Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) startet mit einer neuen Staffel ihrer Erfolgsshow Joko & Klaas gegen ProSieben. Ab dem 9. April 2025 wird der Kampf zwischen den beiden Entertainern und ihrem Heimatsender ProSieben erneut ausgetragen. Insgesamt sind sechs Folgen geplant, die immer mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden, wie aus einer Pressemitteilung von ProSieben hervorgeht. Besonders spannend: Die prominenten Gäste, die das Sender-Team bei den Spielen gegen Joko und Klaas unterstützen, wurden nun bekanntgegeben. Dieses Mal sind unter anderem Schauspielerin Cordula Stratmann, Sänger Ross Antony (50), Journalistin Dunja Hayali (50) und Comedian Torsten Sträter (58) sowie Till Reiners und Alex Stoldt mit von der Partie.

Auch für jüngere Fans sind bekannte Gesichter mit dabei: Zu den weit gefächerten Teilnehmern gehören unter anderem Tobi Krell, besser bekannt als "Checker Tobi", und die beliebten Wolter-Zwillinge Dennis und Benni, die sich vor allem durch ihre YouTube-Formate einen Namen gemacht haben. Weitere Gäste wie Fernsehmoderatorin Palina Rojinski (39), Schauspieler Friedrich Mücke (44), der ehemalige deutsche Fußballtorhüter Roman Weidenfeller, Rapper Eko Fresh (41) und Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) sorgen dafür, dass die Spiele in der neuen Staffel abwechslungsreich, lustig und hochkarätig besetzt sind. Moderiert wird die Show erneut von Steven Gätjen (52), der als Zeremonienmeister durch die Runden führt.

Außerdem gesellen sich auch noch Moderatorin Katrin Bauerfeind (42), die Schauspieler Jannik Schümann (32), Kostja Ullmann (40) und Schauspielerin Anna Maria Mühe (39), die Moderatoren Christian Düren (34) und Hadnet Tesfai dazu. Zu guter Letzt wagen sich auch zwei Die Discounter-Stars an die Spiele: Bruno Alexander und Marie Bloching. Was ist das Ziel der Show? Gewinnen Joko und Klaas, erhalten sie 15 Minuten freie Sendezeit am darauffolgenden Donnerstagabend – ein Format, das bereits viele Kult-Momente hervorgebracht hat. Fans erinnern sich noch gut an die kreativen, oft gesellschaftlich relevanten Inhalte, die die TV-Stars in der Vergangenheit innerhalb dieser kurzen Zeitspanne umgesetzt haben.

Seven.One / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Seven.One / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt in der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben"

